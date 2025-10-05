演歌歌手・徳永ゆうき（３０）の激推しの一曲が完成した。お笑いコンビ・千鳥の大悟の発案で、フジテレビ系バラエティー番組「千鳥の鬼レンチャン」から番組初のオリジナルソング「明日に向かってプッシュプッシュ」が誕生。５日放送の同局系特番「ＦＮＳ鬼レンチャン歌謡祭」（後７・００）で初披露される。鬼レンチャン常連の徳永が「番組内で曲をプロデュースしてください」とリクエストし、大悟が本気で受け取って企画が進