男子フリーで演技する西野太翔＝グダニスク（ISU提供・ゲッティ＝共同）フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第6戦ポーランド大会は4日、グダニスクで行われ、男子でショートプログラム（SP）首位の西野太翔（神奈川・星槎国際高横浜）がフリーで3位となり、合計219.35点で2位に入った。初優勝の第3戦に続く表彰台で、ジュニアGPファイナル（12月・名古屋）進出を決めた。SP3位の蛯原大弥（東京・駒場学園