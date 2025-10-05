京都大賞典の買ってはいけない馬券 【関東所属ジョッキー騎乗馬】 関東所属騎手の騎乗成績は［0・0・2・11］。 ①～③人気７頭を含んでいながらこの結果なので、上位人気に支持されていても過信禁物。 ちなみに関東馬に関しても［1・1・1・13］と分が悪い。 京都大賞典過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』