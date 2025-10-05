韓国出身の女子プロゴルファーで、2023年限りで日本ツアーを引退した「元賞金女王」のイ・ボミさん（37）が2025年9月20日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿でナイスショットを繰り出す動画を披露した。「変わらないきれいなスイング」の声インスタグラムに投稿された動画では、白い半袖とミニ丈プリーツスカートのゴルフウェアを着用。足元には、黒いハイソックスと白いゴルフシューズを合わせ、美しい