大谷翔平 写真：AP/アフロ ＜2025年10月4日（土）（日本時間10月5日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞ ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）第1戦 ドジャース対フィリーズの試合が行われ、メジャー移籍後初となるポストシーズンでの先発登板を果たしたドジャ&