◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャースのＴ・グラスノー投手（３２）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦で、ポストシーズン（ＰＳ）では自身初の救援登板に臨んだ。先発の大谷翔平投手（３１）の後を受けて７回から２番手でマウンドに上がった。１回２／３を投げて１安打無失点、２四球２