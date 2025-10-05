女優の川栄李奈(30)が5日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しの元AKBメンバーの誕生日を思い出ショットで祝福した。「お誕生日おめでとう」と書き出すと、互いの名前入りのストラップや、自身と現在は自身で起業をし新たなキャリアをスタートさせた高橋朱里との2ショットをアップ。カチューシャ姿での2ショットなども投稿し、「8年くらい会っていなかったけど、偶然の再会をしてまた親友になってるじゅりとは不思議