栃木県警那須塩原署は４日、那須町湯本、無職の男（５６）を窃盗の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、男は４日午後４時半頃、那須塩原市黒磯幸町のドラッグストアで、コメ１袋（５キロ・グラム、販売価格４５１４円）を盗んだ疑い。調べに対し、「お金がないのにコメがなくなるので盗んだ」と容疑を認めているという。