【フィラデルフィア共同】米大リーグ、ドジャースの大谷翔平は4日、フィラデルフィアで行われた地区シリーズ第1戦のフィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発し、6回3失点で勝ち投手の権利を持って降板した。