10月5日（日）の『EIGHT-JAM』には、RIP SLYMEが登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！2001年のメジャーデビュー以来、数々のヒット曲を発表し、2ndアルバム『TOKYO CLASSIC』はヒップホップアーティストのアルバムで初のミリオンセールスを記録。その後も、日本武道館でのライブや、5万人以上を集めた野外ライブなど、日本ヒップホップ史上初を多数記録してきたRIP SLYME。活動休止期間を経て、今年ついに約1年間限