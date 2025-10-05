1980〜90年代前半にかけて流行したデートカーと呼ばれたクルマと、ホンダの新型プレリュード（写真：本田技研工業/日産自動車）【写真を見る】新旧のホンダ「プレリュード」をはじめ、トヨタ「ソアラ」「セリカ」や日産「レパード」「シルビア」など、昭和を彩ったデートカーたち（99枚）ホンダが3ドアクーペの新型「プレリュード」を発売したことで、最近よく耳にする「デートカー」という言葉。これは、1980年代後半から1990年代