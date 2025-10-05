神経ブロック注射の効果は個人差が大きく、1回で済む人もいれば、注射翌日から徐々に痛くなっていく人もいるなど、持続効果はさまざまだそうです。医療法人恒尚会兵田クリニックの兵田先生に詳しく聞きました。 監修医師：兵田 暁（医療法人恒尚会兵田クリニック） 帝京大学医学部卒業。その後、大阪医科薬科大学病院整形外科、麻酔科・ペインクリニックで経験を積む。2016年、「医療法人恒尚会」の理事長に就任。日本整形外