Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。運動不足が気になるけれど、ジムに通う時間がない。自宅でできる運動器具は場所を取るし、インテリアの邪魔になる。そんな悩みを抱える人に朗報です。MIZUNO(ミズノ)から登場した「トランポリンクッション」は、50cm×50cmのコンパクトサイズながら、跳ぶだけで効率的に全身運動ができる