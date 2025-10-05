セザンヌ化粧品は10月上旬、大人気「パールグロウハイライト」から限定色「SP3スノーファンタジー」を数量限定で発売します。■冬空に舞う初雪の輝きをイメージした限定色が登場！高輝度なパールがぎっしり、まるで肌の内側から発光したような濡れツヤ感を演出する「セザンヌパールグロウハイライト」から、限定色「SP3 スノーファンタジー」が数量限定で登場します。■今季の限定色のテーマは“初雪の輝き”雪のように真っ白