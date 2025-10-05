NTTドコモは10月1〜11月30日の期間、対象のdポイント加盟店での支払いに対して抽選で最大10倍のdポイント（期間・用途限定）を付与する「その場で当たる！dポイント最大10倍戻ってくるキャンペーン」を開催している。キャンペーンは、10月1〜31日23時59分の10月期と、11月1日0時〜30日23時59分の11月期の2回に分けて開催され、両方に参加できる。●抽選で当選した倍率に応じたdポイントを進呈キャンペーンでは、期間中にキャン