山伏のほら貝演奏や熊野三山の伝統祭事も大阪市此花区で開催中の大阪・関西万博で３日、和歌山の魅力を世界へＰＲする県主催のイベント「和歌山ＤＡＹ」が開催された。高野山を開いた弘法大師空海が題材の創作ミュージカルや世界遺産・熊野三山に伝わる祭事、県ゆかりのアーティストによるライブなど多彩な内容で繰り広げられ、多くの人が楽しんだ。（豆塚円香）昼の部は、橋本市出身の尺八奏者・辻本好美さんの演奏で始まった