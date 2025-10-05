「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（４日、フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手が１点を追う七回の第４打席で見逃し三振。まさかの４打席連続三振となった。先頭のパヘズがポストシーズン初安打となる左前打で出塁。続くスミスは死球を受けて無死一、二塁と好機を拡大した。ここでフィリーズベンチは左腕のストロムを投入した。初球の外角フォーシームをしっかり見極めた大谷。２球目のスライ