【女子ボートレーサー・インタビュー薮内瑞希（２９＝岡山）前編】――２０１５年１１月２４日に児島でデビュー。１１月でボートレーサー１０年になる薮内瑞希あっという間でしたね。レーサーになった時に思っていた本当の理想の自分にはなれていない。でも、デビューした時はやっていけるのかという不安もあった。決して満足はしていないけど、ここまでやってこられた。まだ頑張れそうとは思っています。――デビ