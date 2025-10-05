フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間5日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で投打同時出場した。ポストシーズン初の二刀流は6回9奪三振3安打3失点。初勝利の権利を持って降板した。最速101.4マイル（約163.2キロ）。初回は1死から本塁打王・シュワーバーに右翼フェンス