最強の市販パスタソースを決めよう！定番のミートソースやカルボナーラなどが、手軽に味わえる市販パスタソース。スーパーに行けば何十種類もの商品が並んでいる。湯煎や電子レンジで温めるだけで完成するレトルトタイプに、茹ゆでたパスタにかけるだけの″あえる系″など幅が広い。そこで今回は、″レトルトの女王″の異名でメディアに出演している管理栄養士の今泉マユ子氏、料理家の風間章子氏、フードコーディネーターの玉利紗