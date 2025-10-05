地区シリーズ第1戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で出場。0-0の2回に2点タイムリーを浴びるなど、この回3失点した。その際、右翼手テオスカー・ヘルナンデスの緩慢な動きにネット上でも不満が噴出していたが、7回にそのヘルナンデスが逆転3ラン。汚名返上で日本ファンも喝采を浴びせていた。1点を追う7回2死一、二塁。外角高めの速