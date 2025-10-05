☆ロッテ―ソフトバンク（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝小島、ソフトバンク＝有原ソフトバンクは５日、レギュラーシーズン最終戦のロッテ戦に有原が先発する。有原はここまで２５登板１３勝９敗。４日にリーグトップ１４勝の伊藤（日本ハム）が勝ち星を挙げられなかったことで、有原が勝てば１４勝となり、伊藤と並んで最多勝となる。この２人は昨年も１４勝で最多勝となっており、２年連続で同じ２人が最多勝となればプ