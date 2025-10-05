ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎が、５日までに自身のＳＮＳを更新。ライブ直前の気合を入れた。４日から大阪のヤンマースタジアム長居にて２日間開催される『三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ１５ＴＨＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＳＴＡＤＩＵＭＬＩＶＥ”ＪＳＢＦＯＲＥＶＥＲ〜ＯＮＥ〜”』に立つ山下。広大なスタジアムを背景に立たずみ、「＃初日」とハッ