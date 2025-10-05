マンチェスター・ユナイテッドに所属するGKのセネ・ラメンズが、クラブデビュー戦でクリーンシートを達成し、データサイトの『Fotmob』および『Sofascore』によるプレイヤー・オブ・ザ・マッチに選出されている。ラメンズのデビュー戦は、まさに完璧と呼べるものであった。プレミアリーグ第7節のサンダーランド戦に出場した同選手は、素晴らしいクロス対応やディストリビューション、セーブを披露。2024年9月14日以降、マンチェス