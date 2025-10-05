レッズとのワイルドカードシリーズでも守備のミスを犯していたT・ヘルナンデス(C)Getty Imagesまさかの“緩慢守備”が物議を醸している。現地時間10月4日からメジャーリーグは両リーグの地区シリーズが開幕。ワールドシリーズ連覇を目論むドジャースは、敵地フィラデルフィアでフィリーズとの第1戦に臨んだ。【動画】なぜ足を緩めた？打球を追い切らず三塁打としたテオスカーの拙守大谷翔平が「1番・DH兼投手」で先発マウン