テオスカー・ヘルナンデスが打球を止められず三塁打に(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月4日、敵地でフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。【動画】なぜ足を緩めた？打球を追い切らず三塁打としたテオスカーの拙守この試合、異様なムードの中でマウンドに上がった大谷は、1番のトレー・ターナーをスライダーで空振り三振、続くカイル・シュワバーの当たりは右翼への大飛球となった