◆米大リーグ地区シリーズ第１戦フィリーズ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。メジャー８年目にしてポストシーズン（ＰＳ）初登板は今季最長タイの６回を投げて３安打３失点で降板した。今季最多タイの９三振を奪い、球数８９球。ク