全日本プロレスは５日までに１０月１１日に埼玉・行田グリーンアリーナで行う「旗揚げ記念シリーズ２０２５」の全対戦カードを発表した。メインイベントで９・２３立川立飛大会で鈴木秀樹、真霜拳號を破り初挑戦で「世界タッグ」初奪取した「ＨＡＶＯＣ（ハボック）」ザイオン、オデッセイが立川で共闘を宣言した青柳優馬、安齊勇馬と初防衛戦を行う。両軍は３日に東京・湯島の全日本事務所で会見。挑戦者の青柳優馬は安齊と