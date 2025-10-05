俳優・モデルの小松菜奈（29）が、5日までに自身のインスタグラムを更新し、背中が大胆に開いた独創的なコーデで魅了した。【写真】小松菜奈、背中が紐だけコーデ引き締まったウエストも9月30日に東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで開幕した『CHANEL presents “la Galerie du 19M Tokyo”』を訪れた様子。身にまとった衣装は、背中側がシンプルに紐だけ。引き締まったウエストやなめらかな肩もあらわになった。