俳優イ・ジョンジェが、韓国人として初めてチャップリン・アワードを受賞した。イ・ジョンジェは10月3日、シンガポールで開催された『チャーリー・チャップリン・アワード アジア（Chaplin Award Asia）』部門の受賞者となった。【写真】イ・ジョンジェ、恋人の“財閥副会長”とニッコリチャップリン・アワードは、ニューヨークのリンカーン・センター・フィルム（Film at Lincoln Center, FLC）が毎年授与する、映画界で最も権威