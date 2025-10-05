北朝鮮の金正恩総書記は最新兵器の展示会を視察し、アメリカと韓国が北朝鮮の安全保障を脅かしているとして、兵器の開発を続ける方針を示しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は4日、首都・平壌で行われた最新兵器の展示会を視察しました。演説を行った金総書記は北朝鮮の国防について、「核抑止力を根幹とする我が国の軍事力構造」と強調し、改めて非核化には応じない姿勢をにじませました。その上で、アメリカと韓国