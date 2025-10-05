ボーイズグループATEEZ（エイティーズ）のWOOYOUNG（ウヨン）が、フランスの高級ブランドクレージュに参加した。9月30日、「2026春＼夏ファッションショー」の舞台に立った。韓国メディアのニュースエンは5日、「ウヨンは、ファッションショーに参加した唯一の韓国男子セレブとして目を引いた。大型ポケットとベルトのディテールが目立つジャンプスーツを着用し、感覚的なオールブラックスタイリングとすらりとしたビジュアルで、