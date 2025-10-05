札幌・東警察署は2025年10月4日、窃盗の疑いで、札幌市東区に住むとび職の少年（17）と札幌市手稲区に住む高校生の少年（17）を逮捕しました。2人は6月21日午後5時15分から22日午前7時45分ごろまでの間、札幌市手稲区前田の公園内の自動販売機1台から、現金2万840円と硬貨選別機1個（時価約1万5361円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2人は友人で、自動販売機正面の現金挿入口付近をバールなどの工具で壊