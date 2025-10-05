2025年10月4日午後11時ごろ、北海道・江差町姥神町の住宅の庭でクマ1頭が目撃されました。4日11時15分ごろ、住人の男性から「クマが1頭いる。うろうろしている」と警察に通報がありました。警察によりますと、男性は庭から枝を折るような「パキパキ」という音に気づいて外を見ると、体長約1.5メートルのクマ1頭がいたということです。クマは藪に入り、駆けつけた警察官や町の職員、ハンターが4人で周辺を探しましたが