日本の書家にも影響を与えた中国近代芸術の巨匠、呉昌碩（ごしょうせき）（1844〜1927）の生誕祭が4日、北九州市若松区の頓田貯水池にある胸像前で行われ、両国の関係者ら約160人が集まった。北九州市内の書家らでつくる「北九書の祭典委員会」の主催で、師村妙石会長は「日中の友好な関係を続けていきたい」とあいさつした。書画篆刻（てんこく）で優れた作品を多く残した呉の胸像は、戦後50年の1995年に設置され、翌年から生