音楽イベントや美術展などが福岡県内各地で催される「ふくおか県芸術文化祭」が4日開幕し、福岡市・天神の天神中央公園とアクロス福岡でオープニングフェスがあった。5日まで。海上自衛隊佐世保音楽隊の演奏で幕を開け、来場者がピンクや青、黄色など色とりどりの風船を空に放った。ハロウィーンをテーマにしたファッションショーもあり、子どもたちはお気に入りのポーズで、会場を沸かせた。文化祭は、12月末まで計152のイ