福岡県福智町は、町内の風景や特産品、グルメを写真に撮って町公式インスタグラムに投稿してもらう「Fun！Fan！！＃ふくちフォトコンテスト2025」を初めて企画した。締め切りは11月30日で、インスタグラムの公開アカウントがあれば誰でも応募できる。来春の町制施行20周年を記念し、町の魅力をPRするのが目的。応募の際は町の公式アカウント「@fukuchi_official」をフォロー。写真説明の欄には、応募作品と分かるように町公式