福岡県飯塚市は4日、同市飯塚のコスモスコモンで戦没者追悼式を開いた。戦後80年を迎えて遺族の高齢化が進む中、約70人が参列。家族や故郷を思いながら戦場に倒れた人々へ「平和な世界を次世代に引き継ぐ」と誓った。市によると、1937年の日中戦争開戦から45年の太平洋戦争終結までに、2006年に合併した旧飯塚市と筑穂、穂波、頴田、庄内の4町の出身者3902人が戦没した。18年の式典には284人が参列したが、コロナ禍を受け、20