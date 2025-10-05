アーセナルが、チャンピオンズリーグで２連勝を飾った。10月１日に行なわれたCLアーセナル対オリンピアコス戦。アーセナルは前半にブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリが先制点を挙げると、後半アディショナルタイムの90＋２分にもMFブカヨ・サカが追加点を入れ、２−０で快勝した。途中、オリンピアコスのしぶとさに苦しみ、GKダビド・ラジャのセーブに救われるシーンもあったが、終わってみれば２点差をつけて勝利を収