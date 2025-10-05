５日午前５時４０分頃、上越市南高田町のアパートから火が出て木造２階建ての１世帯の部屋の一部を焼いて約４０分後に鎮火しました。アパートには５世帯が入居していましたが、この火災によるけが人はありません。上越署によりますと、火元の世帯には男性がひとりで暮らしていて、出火当時外出していました。台所付近が火元とみて警察と消防で火災の原因を調べています。