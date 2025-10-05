モデルでタレントの森泉（42）が5日、自身のインスタグラムを更新。右手を手術したことを報告した。「アボカドの種とろうとしたらすべって親指さしちゃって」と告白。「なかなか曲がらないから病院いったら腱が切れてて手術することに」と手術を行ったことを明かした。「がんばったぞ！でももっとがんばったのはお医者だぞっ！」とつづり、包帯を巻いた痛々しい手をアップした。この投稿に、ファンからは「想像だけで痛い