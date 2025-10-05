【ワシントン＝阿部真司】４日の自民党総裁選で高市早苗・前経済安保相が新総裁に選出されたことについて、米国務省は声明で「米国と相互の安全保障と経済利益の増進のため、引き続き日本と協力していくことを楽しみにしている」とコメントした。「日米同盟はインド太平洋地域と世界全体の平和、安全、そして繁栄の礎であり、かつてないほど強固なものとなっている」と指摘した。