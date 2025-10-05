「長崎くんち」（７〜９日）を前に、本番の衣装で演（だ）し物のリハーサルをする「人数揃（にいぞろ）い」が４日、長崎市内で行われた。新橋町は、中島川公園で本踊の「阿蘭陀（おらんだ）万歳（まんざい）」を披露。オランダ人役２人のコミカルな動きや芸者役の優雅な舞を多くの見物客がじっと見つめ、大きな拍手を送った。長崎市の男性（７１）は「庭見せに行けなかったので、人数揃いを楽しみにしていた。当日が待ち遠し