中欧チェコで下院総選挙が行われ、ウクライナ支援に否定的な最大野党のポピュリスト政党が勝利し第一党になりました。過半数の議席は獲得しておらず、政権発足に向けて連立協議が行われます。中欧チェコで4日、下院総選挙が行われ、最大野党のポピュリスト政党が得票率34.5%を獲得し、フィアラ首相率いる中道右派の与党連合を抑えて第一党になりました。勝利したポピュリスト政党は「チェコのトランプ」とも言われるバビシュ前首相