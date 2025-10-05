のん 鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市、のん、井上剛監督が４日、都内で行われた映画『アフター・ザ・クエイク』公開記念舞台挨拶に登壇。主演の岡田将生はビデオメッセージを寄せた。佐藤浩市は片桐役、のんはかえるくんの声を担当した。原作は、2000年に刊行された村上春樹氏の短編連作『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫刊）。同著に収録されている４編をベースに一部時代設定を変更、1995年から2025年の30年に