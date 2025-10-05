韓国化粧品の輸出額が2025年第3四半期までに85億ドル（日本円＝約1兆2558億円）を超え、過去最高の記録を打ち立てた。アメリカ市場での急激な成長が目立つなか、中国の輸出比重は20年ぶりに初めて10％台にまで落ちている。【注目】若者はスキ、高齢者はキライ…韓国国民に聞いた「日本への好感度」調査10月2日、韓国の食品医薬品安全処によると、今年に入って第3四半期までの化粧品輸出額は暫定で85億ドルとなり、昨年の同期間と比