テレビ朝日が、フランスのデジタルアート施設「アトリエ・デ・リュミエール（ATELIER DES LUMIÈRES）」の日本初となる施設「レーヴ・デ・リュミエール（RÊVE DES LUMIÈRES）」をオープンする。営業開始時期は2026年初夏で、場所は同社が2026年3月27日に東京・有明に開業するエンターテイメント施設「東京ドリームパーク」の8階。 【画像をもっと見る】 フランス企業 キュルチューレスパス（Culturespaces）