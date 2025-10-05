BLACKPINKのROSE（ロゼ）に関する美談証言が公開され、話題となった。英国で一緒に仕事をしたスタッフが3日、関連事項をネット上でアップした。自分をROSEの英国ツアーで一緒に働いた現地スタッフだと明かした著者は「今日のニュースでホットな（ELLE UKの人種差別関連）チェヨンさん（ROSEの本名）と、英国ツアー期間中に仕事をしていた美談」とのタイトルで文を掲載した。文書には「チェヨンさんは、ホテルでいつも歌の練習をし