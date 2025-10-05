ユニークなヘアクリップが揃っているセリアで、気になる商品を発見しました！ポテトチップスそっくりなデザインの、まるで食品サンプルのようなヘアクリップ。細かい部分までやけにリアルで、使うたびに気分が上がります♡これだけでなく、実は一緒に購入した別のヘアクリップの再現度がまた凄いんです…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ヘアクリップ 骨付カルビ、チップス風ヘアクリップ 2P価格：各￥110（税込）