インスタグラムで公開米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が、インスタグラムを更新。大谷翔平投手からプレゼントされた逸品を公開している。山本が“宝物”を公開した。4日（日本時間5日）の敵地フィリーズ戦当日、インスタグラムのストーリーを更新。写真に映っていたのは「YOSHINOBU」と書かれた金色のヘッドフォンだった。「二刀流先輩からいただいたお気に入りのヘッドフォン」と記してある。背景には大谷らしき影も